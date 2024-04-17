Haspolat'ta İzinsiz Alkollü İçki Satışı: Market İşletmecisi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Haspolat'ta faaliyet gösteren bir markette, yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, işletmeci S.Y.(E-47) izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sundu ve 18 yaşından küçük bir şahsa alkollü içki sattı.

Haspolat'ta bulunan bir markette 15 Nisan 2024 tarihinde yaşanan skandal olayda, S.Y.(E-47) adlı işletmeci yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmaksızın izinsiz olarak alkollü içki satışı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu olay, hem yasalara aykırı bir durum olması hem de 18 yaşından küçük bir bireye alkollü içki satılmasıyla ciddi bir endişe yarattı.

Yetkililer, yapılan denetimler sonucunda S.Y.'nin işlettiği markette yasal olmayan şekilde alkollü içki bulundurup satışa sunduğunu tespit etti. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir şahsa alkollü içki satılması da yasalarla kesin olarak yasaklanmış olmasına rağmen bu kuralların ihlal edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma sürecinde, market işletmecisi S.Y. aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve adli makamlara sevk edildi.