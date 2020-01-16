  • BIST 121.001
  • Altın 291,812
  • Dolar 5,8505
  • Euro 6,5143
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Hayatını sonlandırmak isteyen kişiyi Müge Anlı ve Esra Erol ikna etmeye çalıştı

»
Hayatını sonlandırmak isteyen kişiyi Müge Anlı ve Esra Erol ikna etmeye çalıştı
Hayatını sonlandırmak isteyen kişiyi Müge Anlı ve Esra Erol ikna etmeye çalıştı

Bahçelievler'de yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi iki saat süren çalışmanın ardından ikna edildi. O sırada oradan geçen ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol da ikna çalışmalarına destek verdi.

Olay, Yenibosna Ladin Sokak’ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir elektrik diğerine çıkan Ömer K. intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı yere branda sererken, olay yerine müzakereci çağırıldı. O sırada sokak üzerinden geçen ünlü sunucu Müge Anlı, intihar girişimini görerek aracından indi. İntihar girişiminde bulunan Ömer K., ile konuşmak isteyen Anlı itfaiyenin merdiven aracına çıktı.

Ömer K., ile konuşmaya çalışan Anlı bir süre sonra merdiven aracından inerek hoparlör ile seslenerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine sunucu Esra Erol geldi. Erol da hoparlör ile intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Ömer K., ikna edilerek aşağı indirildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020’nin ilk altı ayı için bedelli askerlik fiyatı belirlendi: 35 bin 54 TL16 Ocak 2020 Perşembe 13:15
  • Türkiye'de elektrikte özelleştirmenin sonucu: Sokak lambasının faturasını vatandaşa yazdılar16 Ocak 2020 Perşembe 13:12
  • Doğa Koleji'nin satış işlemi resmen tamamlandı: Öğretmenlerden ilk açıklama16 Ocak 2020 Perşembe 13:11
  • İmamoğlu'nun mektubu Erdoğan'ı ikna etmemiş: Çok yakında kanala başlıyoruz16 Ocak 2020 Perşembe 13:10
  • Wikipedia Türkiye'de erişime açıldı16 Ocak 2020 Perşembe 10:30
  • 22 yıldır aranan cinayet zanlısı, evinin salonuna kazdığı kuyuda yakalandı15 Ocak 2020 Çarşamba 21:47
  • İntihar etmek isteyen şahsı Müge Anlı ve Esra Erol vazgeçirmeye çalıştı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:20
  • Dersim: Belediye'nin banka hesabına SGK haciz koydu15 Ocak 2020 Çarşamba 14:00
  • Kılıçdaroğlu: CHP olarak bizim de yanlışımız oldu, başörtüsünden sana ne kardeşim15 Ocak 2020 Çarşamba 13:59
  • Erdoğan: Sadece ‘istemezük’ diyorlar...15 Ocak 2020 Çarşamba 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti