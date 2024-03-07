Hayırlara çıksın: Yapay zeka rüyalarımıza da ‘girdi’

İnsanların ruh hali ve duyguları hakkında farkındalık kazanmasına yardım etmek için psikolojiyle Doğu astrolojisini birleştiren Moonly uygulaması, kullanıcıların rüyalarını yorumlayabilecek yeni bir yapay zeka tabanlı özellikle güncellendi.

Yeni özellik ChatGPT tarafından destekleniyor. Kullanıcılar, hem metin hem görsellerle rüyalarını yapay zekaya anlatıp yorum alabiliyor. Platform, rüyaları yorumlarken Sigmund Freud’un psikanalitik rüya yorumlama yönteminden yararlanıyor.

Moonly kurucusu Vitaliy Urban “Moonly şimdi bu özellik sayesinde kullanıcıların uyanır uyanmaz rüyalarının anlamına dair içgörü kazanmalarına olanak tanıyor. Artık rüya tabirleri sözlüklerini karıştırmaya ya da bir sonra psikoterapi seansını beklemeye gerek yok” diyor.

‘The Dreamer’ olarak bilinen özelliğe uygulamanın ana ekranındaki Takvim bölümünden ulaşılabiliyor ve The Dreamer şimdilik sadece ücretli abonelere hizmet veriyor. Ancak denemek için iki rüyanızı ücretsiz olarak yorumlatabilirsiniz.

Sizi gelecekte neyin beklediğini bir de yapay zekadan duymak isterseniz uygulamayı App Store’dan indirebilirsiniz.