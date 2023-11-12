  • BIST 7771.34
  • Altın 1776.478
  • Dolar 28.5374
  • Euro 30.5174
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABM duyurdu: Gazze’deki ofisimiz bombalandı, ölü ve yaralılar var

Hizbullah: Yeni silahlar kullanıyoruz, İsrail: Beyrut'u Gazze'ye çeviririz

» »
Cumartesi günü bir İsrail askeri karakoluna Burkan roketi fırlattıklarını söyleyen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, roketin 300 ila 500 kg arasında bir ağırlıkta savaş başlığı taşıyabildiğini belirterek "Yarım ton patlayıcı İsrail karakollarına düştüğünd
Hizbullah: Yeni silahlar kullanıyoruz, İsrail: Beyrut'u Gazze'ye çeviririz

Cumartesi günü bir İsrail askeri karakoluna Burkan roketi fırlattıklarını söyleyen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, roketin 300 ila 500 kg arasında bir ağırlıkta savaş başlığı taşıyabildiğini belirterek "Yarım ton patlayıcı İsrail karakollarına düştüğünde neler olacağını hayal edebilirsiniz." dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada, örgütün savaşçılarının İsrail sınırında devam eden çatışmalarda ağır savaş başlıklı füze dahil yeni silahlar kullandığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İran destekli Hizbullah'ı tehdit ederek 'Beyrut'un Gazze ile aynı kaderi paylaşabileceğini' söyledi.  

Sınırda İsrail'e baskı yapmaya devam edeceklerini de belirten Nasrallah, "Geçtiğimiz hafta boyunca Lübnan cephesindeki direniş eylemlerinde, operasyon sayısı, hedef sayısı ve kullanılan silahlar açısından güçlenme var. Lübnan'daki direniş tarihinde ilk kez İsrail hedeflerine saldırmak için kamikaze dronları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

 

Televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında Nasrallah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını durdurabilecek tek ülkenin ABD olduğunu ancak Washington'ın bunu yapmadığını kaydetti.

Cumartesi günü sınırdaki bir İsrail askeri karakoluna Burkan roketi fırlattıklarını söyleyen Nasrallah, roketin 300 ile 500 kilogram arasında bir ağırlıkta savaş başlığı taşıyabildiğini belirterek, "Yarım ton patlayıcı İsrail karakollarına düştüğünde (neler olacağını) hayal edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Hizbullah lideri, örgütün artık İsrail'e "günlük olarak" derin keşif İHA'ları gönderdiğini ve bunların bazılarının İsrail'in kuzeyindeki Hayfa, Akka ve Safed'e kadar ulaştığını ileri sürdü.

Nasrallah, konuşmasında İsrail'e yönelik saldırıları sırasında Rus yapımı Katyuşa füzeleri kullandıklarını da aktardı. 

İsrail Savunma Bakanı: Beyrut'u Gazze gibi yaparız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İran destekli Hizbullah'ı tehdit etti. 

Gallant, Hizbullah'ın Lübnan'ı savaşa sürüklemesi halinde 'Beyrut'un da Gazze ile aynı kaderi paylaşabileceğini' söyledi.

İsrailli Bakan, Lübnan sınırına yakın bir noktaya yaptığı ziyarette, "Gazze'de yaptıklarımızı Beyrut'ta da yapabiliriz. Eğer Hizbullah böyle hatalar yaparsa, bunun bedelini ilk olarak Lübnan vatandaşları ödeyecektir." ifadelerini kullandı. 

İsrail-Hamas savaşı devam ederken Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'e karşı düşük ölçekli saldırılar düzenliyor. İki taraf topyekun bir savaşa girmiş değil. 

AFP'ye göre, çatışmaların başlamasından bu yana İsrail saldırılarında çoğu Hizbullah üyesi olmak üzere 91 kişi öldü.

Öte yandan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin liderliğindeki Şii Emel Hareketi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda grubun bir savaşçısının hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail tarafında ise 6 asker ve 2 sivil yaşamını yitirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti10 Kasım 2023 Cuma 15:52
  • İsrailli komutan: Gazze bizim toprağımız10 Kasım 2023 Cuma 12:12
  • İsrail, Gazze'de hava saldırılarına günlük 4 saat ara vermeyi kabul etti10 Kasım 2023 Cuma 11:46
  • Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'i boykot etme çağrısı10 Kasım 2023 Cuma 10:52
  • Gazze'deki hükümetten "çok geç olmadan bölgeyi kurtarın" çağrısı10 Kasım 2023 Cuma 08:27
  • İsrail'in saldırılarında 10 bin 812 Filistinli hayatını kaybetti09 Kasım 2023 Perşembe 17:24
  • ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık09 Kasım 2023 Perşembe 09:33
  • Oxfam: İsrail sivilleri vurmaya devam ederken insani yardıma erişimden bahsetmek 'boş vaat'09 Kasım 2023 Perşembe 08:58
  • İsrail, Gazze'de elektrik hatlarına 80 milyon dolarlık zarar verdi09 Kasım 2023 Perşembe 08:48
  • Kamyon kasasında cenazeler, yaralı bebekler: İsrail vahşetinde 34'üncü gün09 Kasım 2023 Perşembe 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti