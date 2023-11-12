Hizbullah: Yeni silahlar kullanıyoruz, İsrail: Beyrut'u Gazze'ye çeviririz

Cumartesi günü bir İsrail askeri karakoluna Burkan roketi fırlattıklarını söyleyen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, roketin 300 ila 500 kg arasında bir ağırlıkta savaş başlığı taşıyabildiğini belirterek "Yarım ton patlayıcı İsrail karakollarına düştüğünd

Cumartesi günü bir İsrail askeri karakoluna Burkan roketi fırlattıklarını söyleyen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, roketin 300 ila 500 kg arasında bir ağırlıkta savaş başlığı taşıyabildiğini belirterek "Yarım ton patlayıcı İsrail karakollarına düştüğünde neler olacağını hayal edebilirsiniz." dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada, örgütün savaşçılarının İsrail sınırında devam eden çatışmalarda ağır savaş başlıklı füze dahil yeni silahlar kullandığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İran destekli Hizbullah'ı tehdit ederek 'Beyrut'un Gazze ile aynı kaderi paylaşabileceğini' söyledi.

Sınırda İsrail'e baskı yapmaya devam edeceklerini de belirten Nasrallah, "Geçtiğimiz hafta boyunca Lübnan cephesindeki direniş eylemlerinde, operasyon sayısı, hedef sayısı ve kullanılan silahlar açısından güçlenme var. Lübnan'daki direniş tarihinde ilk kez İsrail hedeflerine saldırmak için kamikaze dronları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

Televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında Nasrallah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını durdurabilecek tek ülkenin ABD olduğunu ancak Washington'ın bunu yapmadığını kaydetti.

Cumartesi günü sınırdaki bir İsrail askeri karakoluna Burkan roketi fırlattıklarını söyleyen Nasrallah, roketin 300 ile 500 kilogram arasında bir ağırlıkta savaş başlığı taşıyabildiğini belirterek, "Yarım ton patlayıcı İsrail karakollarına düştüğünde (neler olacağını) hayal edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Hizbullah lideri, örgütün artık İsrail'e "günlük olarak" derin keşif İHA'ları gönderdiğini ve bunların bazılarının İsrail'in kuzeyindeki Hayfa, Akka ve Safed'e kadar ulaştığını ileri sürdü.

Nasrallah, konuşmasında İsrail'e yönelik saldırıları sırasında Rus yapımı Katyuşa füzeleri kullandıklarını da aktardı.

İsrail Savunma Bakanı: Beyrut'u Gazze gibi yaparız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İran destekli Hizbullah'ı tehdit etti.

Gallant, Hizbullah'ın Lübnan'ı savaşa sürüklemesi halinde 'Beyrut'un da Gazze ile aynı kaderi paylaşabileceğini' söyledi.

İsrailli Bakan, Lübnan sınırına yakın bir noktaya yaptığı ziyarette, "Gazze'de yaptıklarımızı Beyrut'ta da yapabiliriz. Eğer Hizbullah böyle hatalar yaparsa, bunun bedelini ilk olarak Lübnan vatandaşları ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail-Hamas savaşı devam ederken Hizbullah, Lübnan sınırında İsrail'e karşı düşük ölçekli saldırılar düzenliyor. İki taraf topyekun bir savaşa girmiş değil.

AFP'ye göre, çatışmaların başlamasından bu yana İsrail saldırılarında çoğu Hizbullah üyesi olmak üzere 91 kişi öldü.

Öte yandan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin liderliğindeki Şii Emel Hareketi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda grubun bir savaşçısının hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail tarafında ise 6 asker ve 2 sivil yaşamını yitirdi.