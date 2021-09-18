Hollandalılar hala dünyanın en uzun insanları ancak boy ortalaması küçülüyor

Hollanda İstatistik Kurumu'nun (CBS) verilerine göre, 2001 yılında doğan kadınlar, 1980 doğumlu kuşaklara göre, 1,4 santimetre daha kısaldı. Aynı dönemlerde doğan erkekler arasındaki boy farkı ise, 1 santimetre oldu.

Uzmanlara göre bunun nedeni, kısa boylu ülkelerden gelen göç ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi.

Hollanda toplumu, geçen yüzyıldan bu yana, dünyada boy ortalaması sırasında ilk sırada yer alıyordu. 1930 doğumlu erkeklerin ortalama uzunluğu 175,6 santimetreyken, 1989'lerde bu ortalama 183,9 santimetreye yükseldi.

Kadınlarda ise, 1930'larda 165,4 santimetre olan boy ortalaması 1980'de 170,7 santimetreye ulaştı.

Ancak CBS ve toplum sağlığı merkezlerinin ortak araştırmasına göre, 2000'li yıllarda Hollandalıların uzaması gerilemeye başladı. 19 yaşındaki Hollandalı bir kadının ortalama boy uzunluğu 169,3 santimetreye, aynı yaştaki erkeklerin ortalaması ise 182,9 santimetreye düştü.

Araştırmaya göre bunun nedeni, ortalama olarak daha kısa boylu insanların bulunduğu ülkelerden Hollanda'ya yönelik göçler.

Ancak, göçmen geçmişe sahip olmayan kişiler, özellikle kadınlar arasında da uzama oranı son yıllarda azaldı.

'Refah devleti, beslenme'

Kendisi de 2 metre uzunluğunda olan Groningen Üniversitesi Davranış ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gert Stulp, refah devleti ve beslenmenin, boy uzunluğu açısından önemli etkenler olduğunu söylüyor.

Stulp'un, Hollanda medyasında yer alan açıklamasına göre, refah devleti, küçük çocukların büyümesini ve sağlıklı gıdalara ulaşımını izleyen çocuk sağlığı merkezleri ile uzamada kilit bir role sahip.

Ancak genetik farklılıklar da, bunda etkili. Hollanda'nın hanı sıra Danimarka, İzlanda, İsveç, Finlandiya ve Norveçlilerin neden Avrupa'nın en uzun nüfusuna sahip olduğu, ancak genetik farklılıklarla açıklanabilir.

Stulp'a göre, uzamadaki durgunluk sadece Hollanda'nın sorunu değil, diğer ülkelerde de benzer bir durum söz konusu. Örneğin ABD'de de boy uzaması durağan hale geldi hatta kadınlar biraz daha küçülüyor

Bunun nedeni ise, insanların yeme alışkanlıklarının zamanla değişmesi. Gert Stulp, insanların giderek daha az yemesi, daha az çeşitli ve daha fazla yağlı yiyeceklere yönelmesinin kısalmada rol oynamış olabileceğini düşünüyor.

Uluslar arası araştırmalara göre, dünya genelinde erkekler arasındaki boy uzunluğu ortalaması konusunda Hollanda'yı Karadağ, Estonya ve Bosna Hersek izliyor. Bu ülkelerdeki erkeklerin ortalama boy uzunluğu 182 santimetre.

İzlanda ve Çek Cumhuriyeti de, yine uzun boylu erkeklerin yaşadıkları toplumlar.

Kadınlarda da yine Hollanda ilk sırada. Bunu yine yaklaşık 170 santimetre ortalama ile Karadağlı kadınlar izliyor. Danimarka ve İzlanda'da dünyanın en uzun boylu kadınlarına sahip ülkeler arasında.

Dünyanın en kısa boylu kadınları ise, 151 - 153 santimetre ortalaması ile Guatemala, Bangladeş, Nepal ve Doğu Timor'da yaşıyor.

Erkeklerin boy ortalamasının en düşük olduğu ülkeler de, 160 - 163 santimetre ile Doğu Timor, Laos, Solomon Adaları ve Papua Yeni Gine.