HP vekili Manavoğlu dobra dobra konuştu... Yolsuzluk konusunda hükümet ortakları HP'nin yanında değil!

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu BRT'de yayımlanan Birinci Boyut'ta yolsuzluklarla mücadelede yapılan ve yapılması gerekenler üzerine açıklamalarda bulundu.

YOLSUZLUK KONUSUNDA İRADE YALNIZ HP GÖSTERİYOR

Manavoğlu, yolsuzluklar konusunda irade gösterenin yalnız Halkın Partisi olduğunu ancak bu konuda Yeniden Doğuş Partisi' ne de haksızlık etmemek gerektiğini söyledi.

Gülşah Sanver Manavoğlu, "Gerçekleri artik konuşmalıyım.Gerek hükümet ortakları olsun gerekse muhalefetteki arkadaşlar olsun yolsuzlukların ortaya çıkmasında Halkın Partisi'nin yanında değiller. HP ve YDP yalnız yolsuzlukların ortaya çıkmasını ister. Neden mi? Çünkü bu partilerin geçmişi yok. O zaman YDP'ye de diyorum gel bize açıkça destek ver"...