İHD’den, canlı yayında çocuğun ‘dinini değiştiren’ Hatipoğlu için suç duyurusu

İnsan Hakları Derneği (İHD), Ermeni bir çocuğun canlı yayında dininin değiştirilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Nihat Hatipoğlu ATV televizyonunda yayınlanan Sultanahmet Meydanı’ndan yaptığı canlı Ramazan programı sırasında 13 yaşındaki Arthur’a ‘kelime-i şehadet’ getirterek Müslüman yaptığını söylemişti. Arthur’un annesi, ‘din değiştirme’olayını yalanlayarak, “Çocuğum kesinlikle Müslüman değil” diye konuşmuştu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Başkanı Eren Keskin, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını Twitter’dan duyurdu: “Yarın, İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak, ATV canlı yayınında Müslüman yapılan Ermeni çocuk ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç duyurusu metni, basına iletilecektir.”

Eren Keskin@KeskinEren1 Yarın, İHD ırkçılık Ve Ayrımcılığa karşı komisyon olarak, ATV canlı yayınında müslüman yapılan Ermeni çocuk ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç duyurusu metni, basına iletilecektir.

HDP Milletvekili Garo Paylan da program hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.