  • BIST 8131.33
  • Altın 1687.499
  • Dolar 27.7973
  • Euro 29.2723
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu, Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünelleri hedef aldığını açıkladı

İkinci el otoda fiyatlar geriledi

» »
İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satış sayısı, eylül ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 12 artarken, fiyatlar yüzde 2,59 geriledi.
İkinci el otoda fiyatlar geriledi

Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında eylülde bir önceki aya kıyasla 17 bin 829 adet, Eylül 2022'ye göre de 36 bin 207 adet daha fazla kurumsal ilan yayınlandı.

Eylül ayında yayınlanan 378 bin 274 kurumsal ilandaki araçların yüzde 37'sinin (141 bin 508 adet) satışı yapıldı. Satışlar ağustos ayına göre yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4 arttı. Yılın ocak-eylül döneminde ise 2022'nin aynı döneme göre satış sayısında yüzde 12 artış gerçekleşti.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 32 markanın 253 modeline ait 135 bin 803 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, eylülde bu pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2,59 geriledi.

800 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay en yüksek pay 85 bin 17 adetlik satışla dizel otomobillerin oldu.

Dizel otomobilleri, 49 bin 152 satışla benzinli ve 3 bin 400 satışla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobil satış sayısı 3 bin 139, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 800 oldu. Eylül 2022'de 525 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Böylece ikinci el elektrikli otomobil satışlarında geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 52,38 artış kaydedildi.

Geçen ay satılan binek araçların yüzde 39,1'ini C segmenti araçlar oluşturdu. Eylül 2022'ye göre F ve S segment araçların satışlarının toplam binek araç satışı içindeki payı arttı. Eylül ayında ağustosa göre ise A, D ve E segmentlerinin satış payında artış oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrolün varil fiyatı 93,78 dolar22 Eylül 2023 Cuma 11:05
  • Bakan Şimşek: Dünya Bankası ile 895,7 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladık22 Eylül 2023 Cuma 11:00
  • Süt bedelleri ödendi11 Eylül 2023 Pazartesi 18:27
  • Beklenen ödeme yapıldı28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:41
  • Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:17
  • Brent petrolün varili haftaya yükselişle başladı28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:05
  • KKTC'de benzine okkalı zam!17 Ağustos 2023 Perşembe 13:41
  • Brent petrol fiyatında son durum...17 Ağustos 2023 Perşembe 11:34
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplandı12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:03
  • Brent petrol fiyatlarında son durum...12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti