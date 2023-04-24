İklim değişikliğinden en çok etkilenen 10 ülke

Etkileri son yıllarda belirgin hale gelen iklim değişikliği sorunu Dünya için büyük tehdit... İşte iklim değişikliğine neden olan etkenler ve en çok etkilenen ülkeler...

İklim değişikliği, fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve tarım gibi insan faaliyetlerinin neden olduğu sıcaklık, yağış ve hava modellerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere Dünya’nın iklimindeki uzun vadeli değişiklikleri ifade ediyor.

İklim değişikliği, dünya çapında birçok ülkeyi etkileyen küresel bir sorun haline gelmiştir. Ancak bazı bölgeler diğerlerine göre daha kırılgan ve etkilenmiş durumdadır. Küresel İklim Risk Endeksi 2022’ye göre, son yıllarda iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler şunlar:

Myanmar

Haiti

Afganistan

Pakistan

Zimbabve

Sudan

Nikaragua

Bangladeş

Hindistan

Filipinler

Bu ülkelerde seller, kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve fırtınalar gibi aşırı hava olayları yaşanmaktadır. İklim değişikliğinin bu ülkeler üzerindeki etkileri arasında mahsul kıtlığı, su kıtlığı, insanların yerlerinden edilmesi ve biyoçeşitlilik kaybı yer almaktadır.

Bununla birlikte, iklim değişikliğinin tüm ülkeleri etkileyen küresel bir sorun olduğunu ve etkilerini hafifletmek ve uyum sağlamak için harekete geçmediğimiz sürece etkilerinin daha da kötüleşmeye devam edeceğini unutmamak önemlidir.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu etkilere uyum sağlamak için alınabilecek çeşitli önlemler vardır. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

Sera gazı emisyonlarının azaltılması: Bu, iklim değişikliğini ele almak için gereken en kritik eylemdir. Ülkeler karbon vergisi uygulamak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, enerji verimliliğini geliştirmek ve düşük karbonlu ulaşımı teşvik etmek gibi politikalar yoluyla karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını azaltmalıdır.

Ormanların ve doğal ekosistemlerin korunması: Ormansızlaşma iklim değişikliğine önemli ölçüde katkıda bulunur, bu nedenle ormanların ve diğer doğal ekosistemlerin korunması ve restore edilmesi çok önemlidir. Ormanlar atmosferdeki karbondioksiti emmeye yardımcı olur ve vahşi yaşam için habitat sağlar.

Sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi: Sürdürülebilir tarım uygulamaları sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve toprakta karbon birikiminin artırılmasına yardımcı olabilir. Bu uygulamalar arasında toprak işlemenin azaltılması, toprak sağlığının iyileştirilmesi ve tarımsal ormancılığın teşvik edilmesi yer almaktadır.

Temiz enerjiye yatırım: Rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi temiz enerji teknolojilerine yatırım yapmak sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve istihdam yaratmaya yardımcı olabilir.

Altyapı ve binaların iyileştirilmesi: Binaların ve altyapının enerji verimliliğinin artırılması sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir ve enerji maliyetlerini düşürebilir.

Uyum önlemlerinin teşvik edilmesi: İklim değişikliğinin etkileri halihazırda hissedilmektedir, bu nedenle kıyı bölgelerini selden korumak için deniz duvarları inşa etmek, su yönetimini iyileştirmek ve kuraklığa dayanıklı ürünler geliştirmek gibi uyum önlemlerini teşvik etmek çok önemlidir.

Kamu bilinci ve eğitiminin teşvik edilmesi: Kamu bilinci ve eğitimi, iklim eylemini teşvik etmeye ve iklim değişikliğini ele alan politikalara desteği artırmaya yardımcı olabilir.

Genel olarak, iklim değişikliğinin ele alınması, hükümet, iş dünyası ve bireyler de dahil olmak üzere toplumun tüm sektörlerinde çok çeşitli eylemleri içeren kapsamlı bir yaklaşım gerektirir.