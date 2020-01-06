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İkramiye isabet eden biletini 'haram' diyerek yaktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Esat Şahan, 80 milyon liralık ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı. Teselli ikramiyesi olarak 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı.
İkramiye isabet eden biletini 'haram' diyerek yaktı

Milli Piyango İdaresi’nin 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 80 milyon liralık büyük ikramiye ‘1358490’ numaralı çeyrek bilete çıktı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Esat Şahan’ın bir numarası farklı ‘1358430’ numaralı çeyrek biletine ise teselli ikramiyesi çıktı. Bileti sorgulattığında 20 bin TL para kazandığını gören Şahan, ‘haram’ olduğunu söylediği bileti yaktı.

 

Bir mobilyacıda asgari ücretle çalışan, evli ve bir çocuk babası Şahan, şunları söyledi:

“Alışveriş merkezine çay içmeye gittim. Hesabı ödemeye gittiğimde bir bayan bilet uzattı, alır mısınız diye. Ben de çocuğumun ısrarına dayanamayarak satın aldım. Bileti sorgulattığımda son bir rakam ile 20 milyon TL’yi kaçırdığımı gördüm. Çeyrek bilet olan biletime 20 bin TL vurdu. Haram para olduğu için bilete dokunmadım, paraya çevirmedim. Piyango bileti alanlara almamalarını tavsiye ederim, haramı evlerine sokmasınlar.”

PATRONUNDAN “MAAŞ” İKRAMİYESİ

Esat Şahan’ın patronu Hüseyin Çakır ise, Şahan’ın davranışını “güzel” bulduğunu söylerken “Şimdi kardeşimiz böyle bir şey yaptığı için biz de kendisine bir maaş ikramiye vereceğiz, helali hoş olsun. Esat ikramiyeye takılı kalmadı. Yaptığı çok güzel bir davranış. Bugün haram 20 bin TL’yi yaktı. Tebrik ediyorum” dedi.

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