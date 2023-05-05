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İlginç araştırma: Şampanya baloncuklarının sırrı çözüldü

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ABD'li bilim insanları, şampanya içerisindeki baloncukların neden düz çizgiler halinde yükseldiğini keşfettiler.
İlginç araştırma: Şampanya baloncuklarının sırrı çözüldü

Gazlı içeceklerde, kabarcıklar çoğunlukla düzensiz kümeler halinde yüzeye akar gibi görünür. Şampanyada ise, küçük bir karbondioksit küresi diğerini takip ederek düzenli sütunlar halinde yükselme eğilimindedirler.

Yapılan araştırma ise, bu “kararlı kabarcık zincirlerinin”, şampanyanın tadına ve aromasına da katkıda bulunan “yağ asidi” molekülleri sayesinde ortaya çıktığını ortaya koydu. Bu moleküller, yüzey aktif maddeler olarak bilinen sabun benzeri bir kaliteye sahipler.

NÜKLEER SANTRALLER İÇİN BİLE FAYDALI OLABİLİR

Camdaki küçük bir kusurda gaz cepleri oluştuğunda bir kabarcık sütunu başlar. Yüzey aktif madde içermeyen gazlı içecekte, her bir kabarcık, arkasında onu takip eden kabarcıkları rotasından çıkaran bir iz bırakır. Sonuç olarak, düz çizgiler halinde yükseliyor gibi görünürler.

Şampanyadaki baloncuk gizemini çözmek, okyanus tabanından sera gazlarının salınmasını anlama da dahil olmak üzere diğer birçok alanda fayda vadediyor.

Çalışmayı denetleyen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Brown Üniversitesi’nden Profesör Roberto Zenit, sıvıdaki gaz kabarcıklarının davranışının ne kadar ısı taşıyabileceğini etkilediğini söyledi. Bu da su içeren soğutma sistemleri kullanan nükleer santraller için yardımcı olabilir.

Bulgular Physical Review Fluids dergisinde yayınlandı.

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