İlk resmi aday Arıklı

“Seçim çalışmalarına başlıyorum”

Arıklı, bugünden itibaren sahaya girip seçim çalışmalarına başlayacağını söyleyerek, adaylık ile ilgili MYK ve parti meclisinin üzerinde yoğun baskısı olduğunu, tabanın da nabzını tuttuktan sonra adaylığını açıklayacağını Haberci gazetesi aracılığıyla duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin kaderini değiştirecek yegâne partinin Yeniden Doğuş Partisi olduğunu ifade eden Arıklı, “YDP’nin oy oranı şu anda yüzde 15 ila 20 arasında; ancak partimizin etkileyebileceği oy oranı yüzde 30’larda. Bu sebepten YDP’nin sahaya sürülmesi istendi ve bu sonuç çıkartıldı” dedi.