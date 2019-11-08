  • BIST 103.153
  • Altın 271,292
  • Dolar 5,7533
  • Euro 6,3439
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İlk resmi aday Arıklı

» »
İlk resmi aday Arıklı
İlk resmi aday Arıklı

“Seçim çalışmalarına başlıyorum”

Arıklı, bugünden itibaren sahaya girip seçim çalışmalarına başlayacağını söyleyerek, adaylık ile ilgili MYK ve parti meclisinin üzerinde yoğun baskısı olduğunu, tabanın da nabzını tuttuktan sonra adaylığını açıklayacağını Haberci gazetesi aracılığıyla  duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin kaderini değiştirecek yegâne partinin Yeniden Doğuş Partisi olduğunu ifade eden Arıklı, “YDP’nin oy oranı şu anda yüzde 15 ila 20 arasında; ancak partimizin etkileyebileceği oy oranı yüzde 30’larda. Bu sebepten YDP’nin sahaya sürülmesi istendi ve bu sonuç çıkartıldı” dedi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden AKSA’yla ilgili açıklama08 Kasım 2019 Cuma 18:59
  • Tasarruflarında uyuşturucu madde ve hap bulunan zanlılara 5 gün ek tutukluluk08 Kasım 2019 Cuma 18:54
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile 16 Kasım Cumartesi görüşecek08 Kasım 2019 Cuma 18:46
  • Hava bu hafta nasıl olacak?08 Kasım 2019 Cuma 18:42
  • Haftasonu telefon ve internet kesintisi08 Kasım 2019 Cuma 18:37
  • Özersay: Kapalı Maraş politikamıza kararlılıkla devam ediyoruz08 Kasım 2019 Cuma 18:30
  • EL-SEN, 'askıdaki grev' kararının kaldırılacağı uyarısında bulundu08 Kasım 2019 Cuma 18:20
  • Lute liderlerle 16 Kasım'da ayrı ayrı görüşecek08 Kasım 2019 Cuma 16:37
  • Talat: Anastasiadis bana "Berlin'e boşuna gidiyoruz. Boşuna masraf" dedi08 Kasım 2019 Cuma 16:11
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu08 Kasım 2019 Cuma 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti