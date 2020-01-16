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İmamoğlu'nun mektubu Erdoğan'ı ikna etmemiş: Çok yakında kanala başlıyoruz

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kanal İstanbul projesin çok yakında başlatıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok.' dedi.
İmamoğlu'nun mektubu Erdoğan'ı ikna etmemiş: Çok yakında kanala başlıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Akılı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul'a ilişkin mektup vermiş, "Gördüğüm kadarıyla da Sayın Bakan’ın konuşması devam ederken ilgisini benim mektubuma döndürmüştü, onu okuyordu" demişti.

İmamoğlu'nun verdiği mektubun bir gün sonrasında açıklamada bulunan Erdoğan, "Kanal İstanbul projesine çok yakında başlatıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok. Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru. Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir. Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir. Kanal İstanbul projesinde 2 liman, bir yat limanı, 2 demiryolu hattı ve 500 bin kişilik konut alanı yer alacak" ifadesini kullandı.

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