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İngiltere Kralı 3. Charles’a kanser teşhisi konuldu

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İngiltere Kralı 3. Charles’a kanser teşhisi konulmasının ardından tedavisine başlandığı açıklandı. Kral Charles’ın tedavisi süresince resmi görevlerine devam edeceği belirtildi.
İngiltere Kralı 3. Charles’a kanser teşhisi konuldu

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles’a kanser teşhisi konulduğu duyuruldu. Açıklamada kanser türü hakkında bilgi verilmezken tedavi sürecinin başladığı belirtildi. 

Geçen hafta prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören Kral 3. Charles’ın tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edeceği ifade edildi.

Kanser teşhisinin, Kral 3. Charles prostat operasyonu için bulunduğu hastanede konulduğu vurgulandı. 

Açıklamada, "Kral Charles mümkün olan en kısa sürede kamu görevine tamamen dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor." denildi.

Kral Charles III ve Kraliçe Camilla, 4 Şubat 2024 Pazar günü St Mary Magdalene Kilisesi'nde düzenlenen Pazar ayinine katıldı. Kral Charles III ve Kraliçe Camilla, 4 Şubat 2024 Pazar günü St Mary Magdalene Kilisesi'nde düzenlenen Pazar ayinine katıldı.AP Photo

Açıklamada ayrıca, olası spekülasyonların önüne geçmek için Kral Charles'ın kendisine konulan teşhisi kamuoyu ile paylaşmayı tercih ettiği bildirildi.

Kral 3. Charles, prostat rahatsızlığı konusunda açıklığı ile İngiliz Kraliyet geleneğinden ayrılıyor.

Birleşik Krallık hükümdarları, tahta çıktıklarında otoritelerini zayıflatabileceği korkusuyla hastalıkla ilgili konuları kamuoyundan saklamakla biliniyor. Bu gelenek, Kraliyet ailesi anayasal bir figür haline geldikten sonra da devam etti.

Charles'ın büyükbabası Kral 6. George'un Şubat 1952'de 56 yaşında ölmeden önce akciğer kanseri olduğu halktan gizlenmişti.

 

Galler Prensesi Kate Middleton da geçen ay karın ameliyatı nedeniyle iki hafta hastanede kalmıştı.

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