  • BIST 9548.09
  • Altın 2486.262
  • Dolar 32.54
  • Euro 34.5327
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

İngiltere'de 'dumansız nesil': 2009 sonrası doğanlara sigara satışı yasak

» »
'Sigarasız nesil' yaratmak isteyen İngiltere'de parlamento, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.
İngiltere'de 'dumansız nesil': 2009 sonrası doğanlara sigara satışı yasak

İngiltere’de yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı yasalaştı.

Böylece “sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı.

BBC'nin aktardığına göre salı akşamı onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.

Sigara içmeyi değil sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeren yasa, iktidardaki Muhafazakar Parti içinde de tartışma yaratmıştı.

Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere’deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.

Atkins, “Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz” dedi.

Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor. Bu cezalardan elde edilecek gelir, yasanın işlerliğini sıkılaştırmak için kullanılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kıbrıs’lı Türkler İngiltere Parlamentosu’nda ambargoları protesto etti04 Mart 2024 Pazartesi 22:08
  • İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler ambargolara karşı protesto düzenleyecek02 Mart 2024 Cumartesi 16:26
  • İngiltere Başbakanı Sunak, "Müslüman karşıtlığına" yönelik sessizliğini bozdu26 Şubat 2024 Pazartesi 22:43
  • İngiltere, öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayacak19 Şubat 2024 Pazartesi 19:12
  • Prens Harry, 'telefonunu dinleyen' Mirror'dan yarım milyon dolar tazminat kazandı09 Şubat 2024 Cuma 20:42
  • Arçelik Whirlpool anlaşmasına AB'den sonra İngiltere de onay verdi08 Şubat 2024 Perşembe 12:56
  • Kral 3. Charles'ın kanser hastalığı Prens William için ne anlama geliyor?07 Şubat 2024 Çarşamba 15:48
  • İngiltere Kralı 3. Charles’a kanser teşhisi konuldu06 Şubat 2024 Salı 11:22
  • Füze yerine koşu bandı yerleştirilen İngiltere gemileri Yemen'deki hedefleri vuramıyor05 Şubat 2024 Pazartesi 21:03
  • İngiltere'de AB'ye dönmek isteyenlerin oranı artıyor30 Ocak 2024 Salı 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti