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iPhone cihazlar için güncelleme yayınlayan Apple’dan uyarı

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Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları olası tehditlere karşı koruyan yeni bir hızlı iOS güvenlik güncellemesi yayınladı.
iPhone cihazlar için güncelleme yayınlayan Apple’dan uyarı

Apple, iPhone’lar, iPad’ler ve Mac bilgisayarlar için “Hızlı Güvenlik Yanıtı” adı verilen yeni bir güvenlik güncellemesinin ilkini yayınladı.

Bu yazılım sürümleri, işletim sistemi güncellemeleri arasında cihazlara önemli güvenlik geliştirmeleri sağlamayı amaçlıyor. Bilgisayar korsanlarının, akıllı telefonunuza erişmesine izin verebilecek yazılımdaki güvenlik açıklarını düzeltmeye yardımcı olabilirler.

Daily Mail’in haberine göre, ilk “Hızlı Güvenlik Yanıtı”, iOS, iPadOS ve macOS’un en son sürümlerini çalıştıran Apple cihazlarına sunuldu. Bunlar, tümü geçen ay piyasaya sürülen iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 ve macOS 13.3.1 idi.

İlk “Hızlı Güvenlik Yanıtı”nı yüklemek için, cihazınızın “Ayarlar”ına gidin, ardından “Genel” ve “Yazılım Güncellemesi”ni tıklayın. “iOS Security Response 16.4.1 (a)” yazan bir seçenek ve bunun altında “İndir ve Yükle” yazan bir düğmeyi göreceksiniz.

Bu düğmeyi ve ardından “Şimdi Yeniden Başlat”ı tıkladıktan sonra, cihazınız güncelleme yüklenmiş olarak kapanıp tekrar açılacak. Bu yalnızca birkaç saniye sürecek, yani normal iOS iPadOS ve macOS güncellemelerinden çok daha hızlı.

İKİ GÜVENLİK AÇIĞI GİDERİLDİ

İlk “Hızlı Güvenlik Yanıtı”nın kullanıma sunulması, iki acil güvenlik açığını gideren iOS 16.4.1’in piyasaya sürülmesinden bir aydan kısa bir süre sonra geldi.

Apple’a göre her ikisi de bilgisayar korsanlarının cihaza sızmasına ve “keyfi kod yürütmesine” izin verebilirdi. Bu kod, korsanlara, özel verilere erişim verebilir, cihazın işlevselliği üzerinde kontrol sahibi olmalarına ve kötü amaçlı yazılım yüklemelerine neden olabilirdi.

Şirket, yeni “Hızlı Güvenlik Güncellemeleri”nin halihazırda kötüye kullanılmış veya var olduğu bildirilen “bazı güvenlik sorunlarını daha hızlı azaltmak” için kullanılabileceğini duyurdu.

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