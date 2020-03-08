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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 194'e çıktı

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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 194'e çıktı
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 194'e çıktı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir gün içinde 49 kişi artarak 194'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgının ülkede görüldüğü şubat ayı ortasından bu yana en çok ölümün son 24 saat içinde gerçekleştiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ülke çapındaki vaka sayısının da 6 bin 566'ya yükseldiği ve sadece başkent Tahran'da bin 800'den fazla hasta olduğu duyuruldu. Çin ve Güney Kore'nin ardından koronavirüsün dünya çapında en etkili olduğu üçüncü ülke olan İran'da salgın, 31 eyaletin tamamına yayılmış durumda. İran hükümeti, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkenin tamamında ilk, orta ve yüksek öğrenime ara vererek, okulları ve üniversiteleri kapattı. Ayrıca kitlesel kültür ve spor organizasyonları da ikinci bir karara kadar iptal edildi.

Diğer yandan İran Havayolları da Avrupa'ya olan tüm uçuşlarını durdurdu. Iran Air'den yapılan açıklamada, uçuşların durdurulması kararına gerekçe olarak Avrupalı yetkililerin "bilinmeyen sebeplerden dolayı" koyduğu "kısıtlamalar" gösterildi.

İsveç'te Iran Air'e ait bir uçağa geçen günlerde iniş izni verilmemiş ve bu karar koronavirüs salgınına karşı önlem olarak gerekçelendirilmişti.

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