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İran’da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybetti

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İran’da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybetti
İran’da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybetti

İran Devlet Televizyonu’nun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234’e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 389 artarak 29 bin 406’ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 10 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran’da Kovid-19, ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde ortaya çıkmış daha sonra ülke geneline yayılmıştı.

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