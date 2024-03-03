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Iris Apfel: Amerikan moda tasarımcısı 102 yaşında hayatını kaybetti

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Amerikan tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti.
Iris Apfel: Amerikan moda tasarımcısı 102 yaşında hayatını kaybetti

Kendi deyimiyle "ihtiyar yıldız adayı" kendine özgü beyaz saçları, büyük boy gözlükleri, parlak ruju ve kalın boncuklu kolyeleriyle tanınıyordu.

Apfel 1980'ler ve 90'larda şöhretinin zirvesine ulaştı. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir Paris defilelerinin tanıdık bir yüzü oldu.

Ayrıca aralarında Greta Garbo ve Estée Lauder'in de bulunduğu birçok ünlüyle beraber çalıştı.

ABD'li tasarımcı Tommy Hilfiger, ölüm haberinin ardından Apfel'i tekstil ve stil dünyasında "tarihe geçecek yenilikçi ve lider" olarak tanımladı.

Hilfiger, “Iris Apfel sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir influencer olarak inanılmaz yeteneği sayesinde dünyaca ünlü bir moda ikonu haline geldi" dedi ve şöyle devam etti:

"Kocaman kalbi ve tanıştığı herkese sihirli dokunuşuyla pek çok insan üzerinde inanılmaz bir etkisi oldu."

ABD'li şarkıcı Lenny Kravitz ve Ted Lasso dizisinin yıldız oyuncusu Hannah Waddingham da taziye mesajları paylaştı.

Apfel'in menajeri Lori Sale onunla birlikte çalışmanın "hayatının onuru" olduğunu söyledi.

Sale, “Her gün beni aramasını özleyeceğim. Her zaman o tanıdık soruyla karşılaşırdım: 'Bugün benim için neyin var?’ Bu onun bitmek bilmez çalışma arzusunun bir kanıtıdır" dedi.

1921'de New York'ta Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Apfel, aslen sanat tarihi eğitimi aldı, başta tekstil olmak üzere iç tasarım alanında uzmanlaştı.

Beyaz Saray'daki restorasyon projeleri de dahil olmak üzere onlarca yıl iç mimar olarak çalıştıktan sonra 80'li yaşlarında modayı belirleyen birisi, 97 yaşında da profesyonel bir model oldu.

Ünlü modacının 2014 yılında, ünlü yönetmen Albert Maysles tarafından “Iris” adlı bir belgeseli de çekildi.

Apfel, 2015'te BBC Newsnight'a verdiği röportaj, “giyinmenin eğlenceli olması gerektiğini" ve "oyunlar oynamak için bir şans" olduğunu söyledi.

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