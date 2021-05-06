Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı 2021 Sertifika Programları Yakın Doğu Üniversitesi’nde Başlıyor...

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geçen yıl başlatılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı” eğitimlerinin 2021 yılı programları başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı eğitimler, işveren ve çalışanlara düşen görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükler; iş yerlerinde sağlık gözetimi, sağlık ve güvenlik kuralları ile İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim ve organizasyonunu kapsıyor. Programı tamamlayanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık sınavına girme hakkını elde edecek.

1 Haziran’da Başlayacak Programa 31 Mayıs’a Kadar Kayıt Yapılabilecek…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve belgelendirilen Yakın Doğu Üniversitesi tarafından verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri, 1 Haziran 2021’de başlayacak. Eğitimler, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği tüm önlemler alınarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarının imkan vermesi halinde yüz yüze veya online olarak sürdürülecek. 1 Haziran'da başlayacak eğitim programına başvurular, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

Teorik ve Pratik Olmak Üzere Dört Temel Konuda Eğitimler Verilecek…

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından verilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında, 2020’de olduğu gibi “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, “Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi”, “İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi” olmak üzere dört temel konuda eğitim programı düzenlenecek. Eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve pratik bilgiler verilecek. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılması, risk değerlendirmeleri gibi önemli konuların yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Yakın Doğu Üniversitesi'nin uzman eğitim kadrosu tarafından yürütülecek.

Aziz Gürpınar: “Ülkemizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasında nitelikli ve uzman elemanların katkısı son derece önemlidir…”

Yakın Doğu Üniversitesinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu” olarak yetkilendirildiğini söyleyen, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın Yöneticisi, İSG Uzmanı Aziz Gürpınar, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, Devletin denetim ve yaptırımlarının yanı sıra, işverenlere de önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor. Bunlardan biri de, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde nitelikli ve uzman elemanlardan destek alınmasıdır” ifadesini kullandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü’nde yer alan tüm koşulları yerine getirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurduklarını söyleyen Gürpınar, “Yakın Doğu Üniversitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumu olarak yetkilendirildi” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin uzman eğitmen kadrosuyla verdiği eğitimler sayesinde iş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli elemanlar yetiştirdiklerini söyleyen Aziz Gürpınar, “Verilen eğitimler sayesinde, yetiştirilen nitelikli elemanların çalışma yaşamında daha fazla yer alması, ülkemiz çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.

Online Kayıt İmkanı

İş Sağlığı ve Güvenliği programlarına online başvuru ve kayıtlar yabem.neu.edu.tr web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Kayıt, başvuru ve eğitimler ile ilgili detaylı bilgi için yabem@neu.edu.tr, adresine mail gönderilebilir veya +90 (392) 2236464-5611, +90 (392) 223 2000-5611 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. Başvurular, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.