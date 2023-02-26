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İş yerindeki arkadaşlıklar, kadınları sağlıklı tutuyor

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Kadınların sosyal ilişkileriyle sağlıklarını beraber değerlendiren bir araştırma ilginç sonuçlar elde etti. Araştırmaya göre; kadınların iş hayatındaki arkadaşlarıyla ilişkilerinin iyi olması, hayati risk de taşıyan bazı hastalıklardan onları koruyor.
İş yerindeki arkadaşlıklar, kadınları sağlıklı tutuyor

Araştırmalara göre iş yerinde arkadaş sahibi olmak orta yaştaki kadınları sağlıklı tutmaya yardımcı oluyor. İş arkadaşlarıyla iyi geçinen 45-70 yaş arası kadınların diyabet, depresyon ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu bulundu.

Queensland Üniversitesi’ndeki araştırmacılar yirmi yıl boyunca 7.694 kadını takip etti ve onlardan meslektaşları, aileleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin kalitesini değerlendirmelerini istedi.

Ardından da deneklerin verdikleri bilgilerle yüksek tansiyon, kalp hastalığı, inme, osteoporoz ve kanser dahil olmak üzere 11 yaygın hastalık teşhisi riskli karşılaştırıldı.

Kaydolduklarında tümü 45 ila 50 yaşları arasında olan kadınların yarısından fazlası, 20 yıllık çalışma süresi boyunca bu koşullardan en az ikisini geliştirdi. Araştırmaya göre; iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin kötü olduğunu söyleyenlerin, iyi olduğunu söyleyenlere göre bu hastalıkları geliştirme olasılığı iki kat daha fazla çıktı. Aile üyeleriyle iyi ilişkiler içinde olmak, mutlu ve tatmin edici bir evliliğe sahip olmak gibi diğer ilişki türleri için de benzer sonuçlar görüldü.

 

General Psychiatry dergisinin başyazarı Profesör Xiaolin Xu şu sonuca varıyor: “Bulgularımızın kronik hastalık yönetimi ve müdahalesi için önemli etkileri var. İlk olarak, bireysel düzeyde, bu çıkarımlar, kadınlara orta ve erken yaşta yüksek kaliteli ve çeşitli sosyal ilişkiler başlatmanın veya sürdürmenin yararları konusunda yol gösterebilir. Ayrıca, ülke ve küresel düzeylerde, kronik hastalıkların önlenmesi ve müdahalesinde sosyal bağlantılar bir halk sağlığı önceliği olarak görülmeli.”

Xu, Birleşik Krallık’ta 2018’de Theresa May yönetimindeki hükümeti hatırlatarak; dünyada yalnızlığı azaltma stratejisi yayınladığını ve yalnızlık için bir bakanlık liderliği görevi yarattığını söylüyor.

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