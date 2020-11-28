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İskele’de narkotik operasyonu

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İskele'de 1kg 600gr hintkeneviri ve 11500 tl nakit para ele geçirildi.
İskele’de narkotik operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:00 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından J.I.(E-28)’nın sorumluluğunda bulunan ikametgahta yapılan arama neticesinde bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş toplam 1 kilo 600 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 11.500 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup,polisin soruşturması devam etmektedir. 

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