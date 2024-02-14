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İspanyol polisi sahte elektrik jeneratörüne gizlenmiş sekiz ton kokain ele geçirdi

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Polisin ele geçirdiği kokain miktarı, İspanya'da son yıllarda yakalanan en büyük sevkiyatlardan biri olarak kayıtlara geçti.
İspanyol polisi sahte elektrik jeneratörüne gizlenmiş sekiz ton kokain ele geçirdi

İspanya'nın güneyindeki Algeciras limanında polis, sahte bir jeneratörün içine gizlenmiş sekiz ton kokain ele geçirdi.

Maliye Bakanlığı'na göre uyuşturucunun bulunduğu konteyner, yetkililerin dikkatini çekmemesi oldukça şaşırtıcı bir güzergah üzerinden İspanya’ya sokulmaya çalışıldı.

Surinam'dan önce Panama'ya oradan da Algeciras'a getirilen uyuşturucunun buradan Portekiz'in kuzeybatı kıyısındaki Leixoes limanına, oradan da karayoluyla İspanya’ya taşınması planlanıyordu.

Polisin son operasyonda ele geçirdiği kokain miktarı, İspanya'da son yıllarda yakalanan en büyük sevkiyatlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Uyuşturucunun saklandığı sahte jeneratörün, gümrükteki X-ray tarayıcıların tespitinden kaçınmak üzere özel tasarlandığı gözlendi.

Arama sırasında 7 bin koli içine paketlenmiş sekiz tonluk kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili üç kişi hakkında soruşturma açıldı. Sevkiyatı İspanya'da teslim alması öngörülen kişi tutuklanırken malları teslim alacak şirketin sahibi hakkında da tutuklama kararı çıkartıldı.

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