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SON DAKİKAİsrail medyasından çarpıcı iddia: 7 Ekim'de festival alanına İsrail helikopteri ateş açtı

İsrail medyasından çarpıcı iddia: 7 Ekim'de festival alanına İsrail helikopteri ateş açtı

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"7 Ekim'de, festival alanındaki sivilleri İsrail askeri helikopteri vurdu" İddia İsrailli bir yayın kuruluşundan geldi. Haaretz Gazetesi, 7 Ekim'deki saldırılara ilişkin yayınladığı haberde bu bilgiye yer verdi.
İsrail medyasından çarpıcı iddia: 7 Ekim'de festival alanına İsrail helikopteri ateş açtı

İsrail, 7 Ekim saldırılarına ilişkin pek çok açıklama yaptı. Ancak festival alanında neler olduğu sorusu hala merak konusu...

Haaretz Gazetesi, haberi bir polis kaynağına dayandırdı. Haberde 7 Ekim'de İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere ateş açtığı iddia edildi.

Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

İsrailli Yedioth Ahronoth Gazetesi de benzer bir haber yapmıştı 

Yedioth Ahranoth gazetesi de daha önce İsrail helikopterlerinin festival alanına rastgele ateş açtığını yazmıştı.

İsrail ordusunun müdahale sırasında yaşadığı duruma ilişkin haberde şu iddiaya yer verilmişti:

"Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar. Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi."

 

"Hamas'ın elinde böyle silahlar yok"

Amerikan Associated Press Haber Ajansı'nın yayımladığı görüntüler de iddiayı destekler nitelikte. Araçlarda ağır hasar olduğu net olarak görülebiliyor. Bu zararın helikopter füzeleri ile verilmiş olduğu, Hamas'ın elinde böyle bir silah olmadığı yorumları yapılıyor. 

Helikopterlerin Hamas üyelerini engellemeye çalıştığı esnada sivilleri vurduğu belirtilmiş, o anlara ilişkin görüntüler de paylaşılmıştı.

Sağ kurtulan İsrailli de yönetimi suçladı

Daha önce festival saldırısından sağ kurtulan bir İsrailli de Tel Aviv yönetimini suçlamıştı. İfadesinde, tankların sivillerin üzerine ateş açtığını beyan etmişti.

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