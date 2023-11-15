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İsrail saldırısı esnasında hastanede olan gazeteci yaşananları anlattı

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İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın esnasında içerde olan gazeteci Cihab Ebu Şeyh, hastane içerisinde yaşananları anlattı.
İsrail saldırısı esnasında hastanede olan gazeteci yaşananları anlattı

Al Jazeera'ye konuşan Cihab Ebu Şeyh yerleşkedeki insanların “korktuğunu, vahşice sorguya çekildiğini ve aşağılandığını” söyledi.

"Dün geceden beri devam eden, hayal bile edilemeyecek bir kabustu. Yerleşime saldırmadan önce tüm katları, jeneratörleri, iletişim ünitesini hedef aldılar ve artık dış dünyayla hiçbir temasımız yok" dedi.

Bütün gece tam bir kaos yaşandığını ve sabaha kadar sürekli İsrail ateşinin devam ettiğini söyleyen Şeyh, sonrasında hastanedekilerin İsrail güçlerinin hastaneye saldırdığını fark ettiğini anlattı.

Şeyh'ın açıklamasına göre şimdi içerideki insanlar sert bir şekilde sorguya çekiliyor.

"Herkese bir kat yukarı çıkmasını, ardından soruşturma için bir alt kata gitmesini söylediler ve ardından zorla sorguya çekildiler ve çok fazla aşağılanmaya maruz kaldılar.

Şifa yerleşkesindeki görgü tanıkları herhangi bir direniş olmadığını ve hastanede yalnızca doktorların, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğunu söyledi"

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