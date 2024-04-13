  • BIST 9814.19
  • Altın 2435.362
  • Dolar 32.3524
  • Euro 34.3983
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKTTB’den çocuklarda görülen kalp hastalıkları hakkında bilgilendirme

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

»
Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İstanbul Beyoğlu'nda sokakta silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!08 Nisan 2024 Pazartesi 15:51
  • Akşener bırakıyor, Meral Akşener kurultayda aday olmayacak08 Nisan 2024 Pazartesi 10:21
  • Tartışmaların gölgesindeki Süper Kupa; Galatasaray ve Fenerbahçe, Şanlıurfa’da kozlarını paylaşıyor07 Nisan 2024 Pazar 20:29
  • Türkiye Futbol Federasyonu 18 Temmuz'da seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi açıkladı07 Nisan 2024 Pazar 17:46
  • Ersin Tatar: Biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda06 Nisan 2024 Cumartesi 14:42
  • KKTC Başbakanı: Halkımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Türkiye desteğinde sağlıyoruz06 Nisan 2024 Cumartesi 14:29
  • Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı05 Nisan 2024 Cuma 19:28
  • İş Bankası TİBAŞ Holding'in kuruluşunu açıkladı; Türkiye'nin en büyük üçüncü holdingi oldu05 Nisan 2024 Cuma 09:07
  • Bahçeli: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a desteğimiz tam01 Nisan 2024 Pazartesi 14:04
  • CHP yerel seçimin galibi oldu01 Nisan 2024 Pazartesi 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti