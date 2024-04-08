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İstanbul Havalimanı elektriğini güneşten karşılayan ilk havalimanı olacak

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İGA İstanbul Havalimanı, elektrik ihtiyacının tamamını Eskişehir'de kurulacak güneş enerjisi santralinden (GES) karşılayarak bu alanda bir ilke imza atacak.
İstanbul Havalimanı elektriğini güneşten karşılayan ilk havalimanı olacak

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından yaklaşık 3 milyon metrekare alanda yapımına başlanan 199,32 megavat gücündeki Eskişehir GES projesi kapsamında 439 bin PV panel kurulumu yapılacak. Yıllık 340 milyon kilovatsaat enerji üretmesi hedeflenen GES ile İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk havalimanı unvanına sahip olacak.

Yıl sonunda operasyona geçmesi planlanan proje için 212 milyon avro yatırım yapıldı.

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen "odağımız dünya, hedefimiz gelecek" anlayışıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmanın, en önemli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

"105 bin 996 tona eş karbondioksit sera gazı emisyonu önlenecek"

2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu taahhüdü kapsamında Eskişehir GES projesini geliştirdiklerini ifade eden Bilgen, "Bu GES'in kurulumuyla önleyeceğimiz 105 bin 996 tona eş karbondioksit sera gazı emisyonuyla, küresel ısınma ve dünya genelindeki iklim değişikliklerinin önemli ve endişe verici sonuçlarını hafifletmeyi istiyoruz. Projeyi, sadece enerjide dışa bağımlılığın azaltılması değil, temiz enerji kullanımının yaygınlaşması açısından da son derece önemli görüyorum" dedi.

Bilgen, temiz enerji, ekonomik kalkınma, toplumsal refah gibi konuları ön planda tutarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefleri doğrultusunda çeşitli projeler geliştirdiklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Sera Gazı Protokolü'nde belirlenen İGA İstanbul Havalimanı'nın Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarının 2030'da yüzde 45, 2040'ta yüzde 73 düşürülmesi öngörülürken, çevresel sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirip, Kapsam 3 emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaştırma teknolojileri, sürdürülebilir yakıtların tedariki için altyapı desteği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi ana stratejilere odaklanmayı planlıyoruz."

Atık sular arıtılarak peyzajda kullanılıyor

Atık dönüşümü çalışmalarıyla atıklardan kaynaklanan emisyonların yüzde 50 azaltılması ve araç filolarının kademeli olarak elektrikli araçlara dönüşümü gibi somut adımlar attıklarını ifade eden Bilgen, "Bu adımların yardımıyla geçen yıl toplam enerji tüketimimiz yüzde 10,7 azaldı. Havalimanımızda tüketilen suyun yüzde 30'unu geri kazanılmış sulardan temin ettik. Su ayak izimiz bir önceki yıla göre yüzde 5 azaldı. Atıklarımızın yüzde 35'ini geri dönüştürdük ve ülke ekonomimize ham madde olarak tekrar kazandırılmasını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgen, oluşan atık sularının, atıksu kanalizasyon altyapı sistemiyle toplayarak günde 15 bin metreküp kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtıldıktan sonra çevrim içi analizler yoluyla su kalitesi takibi sağlandığını, geri kazanılan suyu peyzaj suyu olarak kullandıklarını anlattı.

Peyzaj alanlarında kullanılan suyun tamamının geri kazanılmış sudan sağlandığını vurgulayan Bilgen, "Böylelikle, havalimanımızda tüketilen suyun yüzde 35'i geri kazanılmış kaynaklardan sağlanıyor. Geri kazanım oranının artırılması için de çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Havalimanından toplanan atıkların da Katı Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi'ne iletildiğini aktaran Bilgen, "Tesise gelen tüm atıklar tartılarak, yarı otomatik ayrıştırma sisteminde ayrıştırılıyor. Tehlikeli atıklar ise tartım işlemlerinin ardından Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası'nda depolanıyor ve lisanslı geri kazanım ve bertaraf firmaları tarafından alınıyor. Evsel atıkları yakma tesislerinde, organik atıkları ise biyometanizasyon ve kompost tesislerinde değerlendirerek, döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu uygulamalar sayesinde atıkların yüzde 34'ü geri kazanılıyor." diye konuştu.

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