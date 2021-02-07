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İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu doğum yaptı

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Rusya'nın Saint Petersburg kentinden tarifeli uçakla gelen Kırgızistan asıllı bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı.
İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu doğum yaptı

Kırgız yolcu Mukhamadal Ismaılov, akşam saatlerinde Saint Petersburg'tan tarifeli sefer ile İstanbul'a geldi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere dış hatlar terminali transfer bölümüne yönlendirilen Mukhamadal Ismaılov, pasaport kontrolünün ardından aniden fenalaştı.

Sağlık ekipleri, hamile olduğu öğrenilen yolcuya müdahale etti. Mukhamadal Ismaılov, burada bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gönderilen anne ile çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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