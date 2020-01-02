İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamak artık ücretli

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, İstanbul Havalimanı'nda elde pankartla yolcu karşılamanın yasaklandığını bildirdi. Karara göre yolcu karşılayacaklar için yeni bir alan tahsis edilecek.

Yolcu karşılamak için tahsis edilecek olan alanda, 31 Mart 2020 tarihinden itibaren yolcu karşılayanlardan ücret alınacak. Şanlı, kararın gerekçesi olarak terminal çıkışında yaşanan kargaşaları işaret etti.