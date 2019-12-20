İstanbul Valiliği: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

Vali, “Adalar’daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu. İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi" dedi.
Yerlikaya ayrıca "itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağını" kaydetti.
İstanbul Adalar Kaymakamlığı, Perşembe günü bir açıklama yaparak Büyükada'da bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildiğini, 81 atın bu nedenle itlaf edildiğini duyurmuştu.
Kaymakamlık açıklamasında, hastalığın tedavisi ve aşısı bulunmadığından, tahlil sonucu kesinleşen hayvanların öldürüldüğü belirtilmişti.
Karantina tedbirleri kapsamında Büyükada'ya hayvan giriş çıkışları durduruldu.
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