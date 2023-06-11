İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon Manchester City

İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Manchester City: Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko

İLK YARI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.

20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ’NDEN NOTLAR

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.

Maça büyük ilgi gösteren ve takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz ve İtalyan futbolseverler, karşılaşmanın başlamasına saatler kala çeşitli ulaşım araçlarıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelmeye başladı.

Stat çevresinde coşkulu bir şekilde takımları lehine tezahüratlar yapan ve renkli görüntüler oluşturan sporseverler, başlama vuruşuna iki saat kala 72 bin kişilik Atatürk Stadı'nın tribünlerindeki yerlerini yavaş yavaş aldı.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip etti.

KUPA YENİKAPI'DAN GELDİ

Yenikapı'daki festival alanında sergilenen UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, öğle saatlerinde maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na getirildi.

Futbolseverler festival alanındaki kupaya büyük ilgi göstermiş, kupayı yakından görmek ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirirdi.

ANITTA VE BURNA BOY SAHNE ALDI

İstanbul'daki büyük final öncesinde sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahne aldı.

Brezilyalı yıldız Anitta ve Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy, tribünleri dolduran futbolseverlere maç öncesinde keyifli anlar yaşattı.

HAKAN VE İLKAY'A SEVGİI GÖSTERSİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formasını giymiş çok sayıda taraftar, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

İSTANBUL FİNALLERİNİN DEĞİŞMEYEN İSMİ KALECİ CARSON

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra yine İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesindeki yerini aldı.

37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almıştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi. Asayiş önlemleri kapsamında, stadın çevresi de emniyet kameralarıyla izlendi.

BİLETLER ASTRONOMİK RAKAMLARA ALICI BULDU

Avrupa futbolunun en önemli gecesinde, Manchester City ile Inter arasındaki büyük finali izlemek isteyen bazı futbolseverler astronomik rakamlar ödemeyi göze aldı.

Final mücadelesinin biletlerine, maçın başlamasına saatler kala bazı internet sitelerinde 100 bin liranın üzerinde fiyat biçildi.

TRİBÜNLERE "MAVİ"NİN TONLARI HAKİM OLDU

Manchester City taraftarları açık mavi, Inter taraftarları ise koyu mavi formalarıyla tribünleri mavinin tonlarına bürüdü.

Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer aldı.

Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalıştı.