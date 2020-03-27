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SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İstanbul'dan 90 civarında Kıbrıslı Türk daha döndü

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İstanbul’dan TC vatandaşlarını almak için adaya gelen uçak, gelirken adaya dönmek isteyen 90 civarındaki Kıbrıslı Türk yolcuyu da getirdi.
İstanbul'dan 90 civarında Kıbrıslı Türk daha döndü

İstanbul’dan TC vatandaşlarını almak için adaya gelen uçak, gelirken adaya dönmek isteyen 90 civarındaki Kıbrıslı Türk yolcuyu da getirdi.

Çoğunluğu öğrenci olan yolcular arasında Türkiye’de sağlık nedeniyle bulunanlar da olduğu belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, ülkedeki TC vatandaşlarının Türkiye’ye dönmesi için Elçilik tarafından organize edilen bu uçuşla, Türkiye’de bulunan KKTC vatandaşlarının da ülkeye dönmesine imkan sağlandı.

Adaya dönen olan tüm vatandaşların 2 ayrı otelde gözetim altına alınacağı da kaydedildi.

Gelen yolcuların 14 günlük karantina süreci boyunca Olive Tree ve Long Beach Otel’de kalacağı da belirtildi.

Türkiye’nin çeşitli noktalarından adaya dönmek isteyen pek çok Kıbrıslı Türk’ün olduğu haberleri yayılırken, Dışişleri Bakanlığı’nın bunların adaya dönmesi için ilerleyen günlerde çeşitli girişimlerinin olacağı kaydedildi.

 

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