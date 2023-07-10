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İşte gün sonu rakamları

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İşte gün sonu rakamları
İşte gün sonu rakamları

İşte gün sonu rakamları

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD25.900026.4000
 EUR28.500028.9000
 GBP33.250033.8000
 AUD15.500017.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		10-07-2023 10:10:00
10-07-2023 17:34:34
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