İşte gün sonu rakamları
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|25.9000
|26.4000
|EUR
|28.5000
|28.9000
|GBP
|33.2500
|33.8000
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|10-07-2023 10:10:00
10-07-2023 17:34:34
İşte gün sonu rakamları
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|25.9000
|26.4000
|EUR
|28.5000
|28.9000
|GBP
|33.2500
|33.8000
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|10-07-2023 10:10:00
10-07-2023 17:34:34
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