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İşte sokağa çıkmak için Polisten alınacak izinler, WhatsApp mesaj hatları

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İşte sokağa çıkmak için Polisten alınacak izinler, WhatsApp mesaj hatları
İşte sokağa çıkmak için Polisten alınacak izinler, WhatsApp mesaj hatları

İşte sokağa çıkmak amacıyla Polisten alınacak izinler için Whats App mesaj hatları :

Polisten İzin Başvurusunda Bulunulabilecek Whats App Mesaj Hatları
0548 811 0155
0548 811 0156
0548 811 0157
0548 811 0158
Bakanlar Kurulu tarafından, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmesinin ardından, sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan kişilere, polis merkezleri ve karakollarına müracaat ederek mazeretleri geçerli ve elzem olanlara polis tarafından kısıtlı izin verilmektedir.

Polis merkezlerindeki virüsün yayılma risklerini azaltmak, yığılmaları önlemek ve teması azaltmak maksadıyla bugünden itibaren söz konusu izin başvuruları Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Whats App mesaj hatları üzerinden de alınacaktır.

Whats App mesaj hatları üzerinden izin almak için başvurmak isteyenler; söz konusu hatlarından birisine kimlik kartı/pasaportunun görüntüsü ile mazeretini iletmek koşuluyla başvuruda bulunabileceklerdir.

Whats App mesaj hatlarından izin başvuruları
Hafta içi 06:00 – 1800 saatleri arasında,
Cumartesi günleri ise 07:00 – 1300 saatleri arasında kabul edilecektir.
Whats App mesaj hatları üzerinden izin başvurusunda bulunan kişilere yazılı bir belge verilemeyecek olup, geçerli izin verilip verilmediği hususunda aynı hatlar üzerinden müracaatçıya dönüş yapılacaktır.
Bunların dışında da arzu edenlerin şahsen polis merkezlerine /karakollarına müracaat ederek de izin başvurusunda bulunulabilecektir.

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