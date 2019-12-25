İşyeri kiraları yüksek olunca minibüste berberlik yapıyor

Konya’da 28 yaşındaki berber Veli Çevik, iş yeri kiralarının yüksek olması nedeniyle dükkanını kapatıp, minibüsünü ‘mobil berber’e dönüştürdü.

17 yıldır berberlik yaparak geçimini sağlayan ve ‘mobil berber dükkanı’ için 40 bin lira harcadığını söyleyen Çevik söyle konuştu: “Daha önce dükkanımız vardı. 10 sene orada çalıştım. Kiraların yüksek olması bizi böyle bir projeye itti. Bu şekil hizmet aklıma geldi ve yaptım. 40 bin liraya mal oldu. Daha eksiklerimiz var. Müşterilerim memnun. Müşteriler ilk geldiğinde şaşırıyor ama bir süre sonra alışıyorlar. İhtiyaç olması durumunda müşterilerim arıyor, giderek tıraş yapıyorum.”

‘Mobil berber’in müşterilerinden Süleyman Sorgun, ”Hizmet ayağımıza geliyor. Hem pratik hem kolay erişebiliyoruz” dedi.