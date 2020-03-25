İtalya’da dezenfektan zehirlenmelerinde büyük artış

İtalya’da koronavirüsten korunmak amacıyla başvurulan dezenfektanların hatalı kullanımı sonucu zehirlenme vakalarının arttığı açıklandı.
Milano’daki Niguarda Hastanesi Zehir Kontrol Merkezi, koronavirüs krizinin başlamasından bu yana dezenfektanlardan kaynaklanan akut zehirlenme vakalarının yüzde 65 yükseldiğini belirtti. 5 yaş altındaki çocuklarda ise vaka sayısının yüzde 135 arttığı açıklandı.
Niguarda Hastanesi Zehir Kontrol Merkezi Müdürü Franca Davanzo, özellikle internette buldukları formüllerle evde dezenfektan üretmeye çalışanların zehirlenme şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.
Davanzo’nun açıklamasına göre, maskeleri temizlemek isterken aşırı miktarda kimyasal malzeme kullananlar da maskeyi taktıklarında bu kimyasalları soldukları için rahatsızlanabiliyor.
Davanzo, dezenfektan şişelerinin çocuklardan uzak tutulması uyarısı da yaptı.
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