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İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda yabancı uyruklu 4 kişinin cansız beden bulundu: İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

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İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda yabancı uyruklu 4 kişinin cansız beden bulundu: İzmir Valiliği'nden açıklama geldi
İzmir'de bir evdeki derin dondurucuda yabancı uyruklu 4 kişinin cansız beden bulundu: İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

İzmir'de ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 4 cansız beden buldu. Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 4 cansız beden buldu.

Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3’ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1’i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

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