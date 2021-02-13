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Jandarmadan kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim

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Antalya'da kumar oynanan eve baskına giden jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalamak için itfaiye merdiveni kullanarak içeriye balkondan girdi.
Jandarmadan kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim

Antalya'da Kaş ilçesinde R.Ç. isimli şahsın evinde kumar oynattığı ihbarı üzerine hareket geçen jandarma ekipleri adrese operasyon düzenledi. Jandarma, şüphelileri suçüstü yakalamak için itfaiyeden destek istedi. Uzatılan itfaiye merdiveni ile balkondan içeri giren jandarma ekipleri, 2'si kadın, 30 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre jandarmanın kimlik kontrolü sırasında şüphelilerden bir kadın, "Ben burada misafirim" dedi. Jandarma personeli ise kadına, "Ben de misafirim. Hem de Tanrı misafiriyim" diyerek karşılık verdi.

Şüphelilere, kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 4 bin 805 liradan, toplam 144 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Aramalarda ele geçirilen toplam 6 bin 780 lira nakit, 6 telsiz ve 64 deste iskambil kağıdına el konuldu. Aramalarda ayrıca 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. R.Ç.'ye tabancayla ilgili de 1730 lira para cezası uygulandı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alınan R.Ç. adliyeye sevk edildi.

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