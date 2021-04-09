Japon doktorlar, Kovid-19 hastasına dünyanın ilk canlı donör akciğer naklini gerçekleştirdi

Akciğerleri Kovid-19 nedeniyle ciddi şekilde hasar gören bir Japon kadına, dünyanın ilk canlı donör akciğer nakli gerçekleştirildi. Yoğun bakımdaki kadının eşi ve oğlundan alınan canlı dokuların naklinin, 11 saat süren ameliyat sonucunda başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Kyoto Üniversite Hastanesi'nden 30 kişilik bir tıp ekibi, kadının eşinden ve oğlundan akciğer dokusunu nakletmek için çarşamba günü 11 saatlik bir ameliyat gerçekleştirdi.

Kovid-19'un bazı hastalarda ciddi akciğer hasarına neden olduğu biliniyor ve dünyanın dört bir yanındaki hastaların tedavisi akciğer nakliyle gerçekleştirilmiş durumda. Ancak Kyoto Hastanesi, bu vakanın, akciğer dokusunun canlı donörlerden bir Kovid-19 hastasına nakledildiği ilk vaka olduğunu belirtti.

​'Bu seçeneği tüm dünyaya gösterdik'

Operasyonu yöneten göğüs cerrahı Dr. Hiroshi Date, koronavirüsten ötürü ağır akciğer hasarından muzdarip hastalara umut aşılandığını söyledi.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Date, "Artık canlı donörlerden akciğer nakli seçeneğimiz olduğunu tüm dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.

Kyoto Üniversite Hastanesi'ne göre, Japonya'nın batısındaki Kansai bölgesinde yaşayan kadın hasta, geçen yılın sonlarında Kovid-19'a yakalandı ve aylarca yapay akciğer işlevi bulunan bir yaşam destek makinesinde kaldı.

Hastane yetkilileri, virüsün kadının akciğerlerine verdiği zararın çok fazla olduğunu ve yaşamak için akciğer nakline ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bunun üzerine kadının kocası ve oğlu, akciğer dokularını bağışlamayı teklif etti.

Kadının eşi ve oğlunun durumunun iyi olduğu belirtilirken, hasta kadının yaklaşık iki ay içerisinde hastaneden çıkması bekleniyor.

ABD'de de çift akciğer nakli gerçekleşmişti

Haziran 2020'de ABD'li cerrahlar bir Kovid-19 hastasına başarılı bir çift akciğer nakli gerçekleştirmişti.

Geçen ay ise yine ABD'li cerrahlar, koronavirüsü atlatan bir donörün akciğerlerini kullanarak 60'lı yaşlarında ve akciğerleri hastalıktan hasar görmüş bir hasta için çift akciğer naklini tamamlamıştı

2021 yılı başlarında, pandeminin başladığı Çin'in Wuhan kentinde tedavi gören 1700'den fazla hastayla yapılan bir araştırmada, ağır koronavirüs hastalarının röntgenlerinde, enfeksiyondan aylar sonra akciğer hasarı bulgularına rastlandı.