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Japonya’da iki yolcu uçağı apronda çarpıştı

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Japon Hava Yolları’na ait iki yolcu uçağının kanatları, Tokyo Haneda Havalimanı'nda aprona giriş-çıkış sırasında çarpıştı. Uçuşun iptal edildiği kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
Japonya’da iki yolcu uçağı apronda çarpıştı

Japonya'da facianın eşiğinden dönüldü. Japon Hava Yolları’na (JAL) ait iki yolcu uçağının kanatlarının aprona giriş-çıkış sırasında çarpıştığı bildirildi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, içinde 328 yolcu ve mürettebat bulunan 503 sefer sayılı uçağın Tokyo Haneda Havalimanı Terminal 1'deki aprondan çıktığı sırada aprona girmek üzere olan boş bir uçakla kanat kısmından çarpıştığı kaydedildi.

Yerel saatle 07.30 sıralarında yaşanan kazada yaralanan olmazken, Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'na yapılması planlanan 503 sefer sayılı uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Kazaya karışan Airbus A350-900 tipi iki uçakta maddi hasar meydana geldiği, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ 

Japonya, 2 Ocak'ta yaşanan ve dünya kamuoyunu sarsan uçak kazası ile gündeme gelmişti.

New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na gitmekte olan Japon Hava Yolları’na ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne (JCG) ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı.

Kazada deprem bölgesine yardım malzemeyi taşıyan JCG uçağındaki 5 personelin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

16 Ocak'ta ise Cathay Pacific'e ait bir yolcu uçağının New Chitose Havalimanı'nın pistinde Korean Air'a ait bir diğer uçakla çarpıştığı kamuoyuna yansımıştı.

Kazada yaralanan olmamıştı.

 

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