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Kadınlar Basketbol Ligi’nde Sezon İskele’de Başlıyor

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Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan sezon açılış maçı, söz konusu salonda devam eden tadilat çalışmaları nedeniyle İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’na alındı.
Kadınlar Basketbol Ligi’nde Sezon İskele’de Başlıyor

Kadınlar Basketbol Ligi 2024-2025 sezonu, 21 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Normal şartlarda Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan sezon açılış maçı, söz konusu salonda devam eden tadilat çalışmaları nedeniyle İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’na alındı.

 

Sezonun İlk Maçı 21 Nisan’da
Sezonun ilk karşılaşması, 21 Nisan Pazartesi günü saat 18.30’da DAÜ Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ile Base Kyrenia takımları arasında oynanacak. Karşılaşma, İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda basketbol severlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

 

Sezon Hedefi: Şampiyonluk
Geçtiğimiz sezonu final ile tamamlayan Larnaka Gençler Birliği takımı, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını tamamladı.

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