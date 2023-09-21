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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi başlayacak

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi başlayacak

Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe Alagöz Holding, saat 18.00'de Emlak Konut'u ağırlayacak.

Ligde 3. haftanın programı şöyle:

22 Eylül Cuma:

18.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)

23 Eylül Cumartesi:

14.30 Antalya Toroslar Basketbol-Beşiktaş (Kepez Turgut Özal)

16.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 ÇBK Mersin-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

24 Eylül Pazar:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)

17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

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