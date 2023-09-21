Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi başlayacak

Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe Alagöz Holding, saat 18.00'de Emlak Konut'u ağırlayacak.
Ligde 3. haftanın programı şöyle:
22 Eylül Cuma:
18.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)
23 Eylül Cumartesi:
14.30 Antalya Toroslar Basketbol-Beşiktaş (Kepez Turgut Özal)
16.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
18.00 ÇBK Mersin-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
24 Eylül Pazar:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara)
15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)
17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
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