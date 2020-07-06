Kalkanlı kırsal kesim arsalarının altyapısı için ihaleye çıkıldı

İçişleri Bakanlığı, 2019-2020 hedefleri doğrultusunda Kalkanlı’da 2008 – 2017 yılları arasında altyapısız olarak verilen kırsal kesim arsalarının eksik olan asfaltlama çalışmalarının tamamlanması için ihaleye çıkıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nda yapılan açıklamada, Kasım 2019’da İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi tarafından keşif ve raporlama çalışmaları başlatılan ve üç ay önce ihaleye çıkılması kararı alınan Kalkanlı Kırsal Kesim Asfaltlama Projesi’nde, Kovid-19 salgını nedeniyle duraksama yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatıyla bakanlığın 2019-2020 hedefleri doğrultusunda kırsal kesim arsaları altyapı çalışmalarına hız verilerek, 12 yıldır Kalkanlılılar için büyük çileye dönüşen 300’e yakın kırsal kesim arsasının asfalt yol projesi için ihaleye çıkıldığı ifade edildi.

Kalkanlı’da geniş bir alana yayılan kırsal kesim arsalarının asfalt altyapılarının ağustos sonunda tamamlanması hedefleniyor. 2008-2017 yılları arasında altyapısız olarak Kalkanlı’da dağıtılan kırsal kesim arsalarının yol altyapıları için yaklaşık 4,5 kilometrelik asfaltlama yapılacağı açıklandı.

Kalkanlı’da 12 yıl sonra, 300’e yakın Kalkanlı kırsal kesim arsalarına yapılacak olan asfalt alt yapı çalışmaları 25,075 M2 gibi geniş bir alanı kapsıyor.

İçişleri Bakanı Baybars, esas hedefin vatandaşları altyapısı tamamlanmış, güvenli ve sağlık koşullarına uygun konut sahibi yapacak sosyal konut projelerini hayata geçirmek olduğunun altını çizdi.

Kırsal kesim arsaları altyapı çalışmaları kapsamında da daha önceden altyapısız verilen kırsal kesim arsalarında hak sahibi olan vatandaşların çeşitli mağduriyetler yaşadığını ve bu mağduriyetlerin giderilmesi yönünde çalıştıklarını ifade Baybars, “Kalkanlı kırsal kesim arsalarında yaşayan insanlara altyapısız olarak verilmiş olan ve 12 yıldır ciddi ulaşım sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlara hak ettikleri standartlarda sağlıklı, güvenli ulaşım imkanlarının sağlanması hedefiyle asfaltlama projesinin hazırlanıp ihaleye çıktıklarını belirtti.

Baybars, “Kalkanlı’ya götürülecek olan yol hizmetlerinin kapsadığı alan itibarıyle tüm Kalkanlı halkına hizmet görülecek olmasından dolayı da mutluluk duyuyorum” dedi.