  • BIST 1.483
  • Altın 414,401
  • Dolar 7,1758
  • Euro 8,7124
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu oldu

» »
Asbaşkanlığa da Mehmet Aktunç getirildi.
Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu oldu

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu yeni yapılan atamalardan sonra görev dağılımı yaptı, Başkanlığa Hasan Tosunoğlu, Asbaşkanlığa da Mehmet Aktunç getirildi.

Yönetim Kurulu'nda Türkiye'den atanan iki üyenin yanı sıra Serdar İlhan, Enver Hoca ve Genel Kurul tarafından seçilmiş Ali Kamacı da yer alıyor.

Bakanlar Kurulu önceki gün Kalkınma Bankası Başkanı Akmercan;  üyeler Batur Sağlamer ve Arda Kalfaoğlu görevden alarak, yerlerine Hasan Tosunoğlu, Serdar İlhan ve Enver Hoca'yı getirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC heyeti,Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran'ı ziyaret etti24 Şubat 2021 Çarşamba 20:16
  • Hasan Sarpten,ölü av hayvanı paylaşımlarına tepki gösterdi24 Şubat 2021 Çarşamba 19:47
  • Amcaoğlu:Aşılama olmadan,Sağlık Üst Kurulu söylese bile okulları açmam24 Şubat 2021 Çarşamba 19:04
  • Tatar, Avusturya Büyükelçisini kabul etti24 Şubat 2021 Çarşamba 19:00
  • Tatar Avusturya Büyükelçisi Zıegler’i Kabul Etti24 Şubat 2021 Çarşamba 18:28
  • 1 hafta boyunca yağış yok24 Şubat 2021 Çarşamba 17:59
  • İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç alımı için ihaleye çıktı24 Şubat 2021 Çarşamba 17:59
  • UBP MYK toplandı24 Şubat 2021 Çarşamba 17:58
  • Bakan Üstel Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret etti24 Şubat 2021 Çarşamba 17:57
  • Polis baskınında 130 gram uyuşturucuyu komşusunun balkonuna attı24 Şubat 2021 Çarşamba 17:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti