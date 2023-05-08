  • BIST 4.497,02
  • Altın 1268.404
  • Dolar 19.499
  • Euro 21.5359
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Kanada’da yangın kabusu: Binlerce kişi kaçıyor

» »
Kanada'da orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine çıktı.
Kanada’da yangın kabusu: Binlerce kişi kaçıyor

Kanada’nın batısında yer alan Alberta eyaletindeki orman yangınları 108 noktaya yayılırken, evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 29 bine yükseldi.

Alberta eyaletinden yetkililerin açıklamasında, 6 Mayıs’ta başlayan yangınların, komşuları British Columbia bölgesine sıçramasıyla 108 noktaya yayıldığı ve bu nedenle tahliye edilen kişi sayının 29 bine çıktığı belirtildi.

British Columbia’daki kuvvetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin yayılmasının beklendiği aktarılan açıklamada, bölgede kontrol altına alınamayan yangınların çevresinde yaşayanlara evlerini boşaltmaları çağrısı yapıldı.

Alberta Acil Durum Yönetimi Ajansının yöneticisi Colin Blair, zorlu koşullar nedeniyle net hasar raporlarının henüz tamamlanamadığını ancak ilk belirlemelere göre Fox Lake kasabasında 20 ev, bir karakol ve bir dükkan dahil birçok binanın zarar gördüğünü söyledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Kanada’nın Alberta eyaletinde, 6 Mayıs’tan bu yana devam eden orman yangınları nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Yetkililer, aşırı sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle 78 noktadaki yangının 19’unun kontrolden çıktığını bildirmişti. Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

Tahliye edilenlere, ücretsiz geçici barınma, yemek hizmetleri, giyim, sağlık hizmetleri sağlanıyor ve hayvanlarının bakımı yapılıyor. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada’da orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi06 Mayıs 2023 Cumartesi 16:42
  • BM, tahıl girişiminin uygulanması çağrısında bulundu06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:48
  • İlginç araştırma: Şampanya baloncuklarının sırrı çözüldü05 Mayıs 2023 Cuma 21:53
  • Bilimsel araştırma: Elektronik sigaranın aroması kullanımı yüzde 70’e kadar düşürebilir05 Mayıs 2023 Cuma 20:19
  • Yunan uzmandan küresel iklim değişikliği uyarısı05 Mayıs 2023 Cuma 18:53
  • James Webb Uzay Teleskobu, yakın bir gezegende su buharı buldu04 Mayıs 2023 Perşembe 11:56
  • Farelerin düşüncelerini okuyabilen algoritma geliştirildi04 Mayıs 2023 Perşembe 10:33
  • Kayıp adamın kalıntıları timsahın karnından çıktı03 Mayıs 2023 Çarşamba 23:30
  • Dünya Meteoroloji Örgütü’nden El Nino uyarısı03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:50
  • Guterres: BM, Afganistan'da kadın haklarına yönelik sistematik ihlallere sessiz kalmayacak02 Mayıs 2023 Salı 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti