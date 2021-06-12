Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu         

11.06.2021 tarihinde saat 12:00 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu T.S.(E-35)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

kabinde T.S.(E-35)’nin Hamitköy’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet poşet parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. T.S.(E-35) ve meselede zanlı olarak görülen H.S.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.