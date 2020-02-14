Kapalı Maraş Toplantısı Gündemdeki Yerini Koruyor

Kapalı bölge Maraş konusunun ele alınacağı ve Türkiye’den de üst düzey yetkililerin katılacağı yuvarlak masa toplantısı, Rum kamuoyunu meşgul etmeyi sürdürüyor.

Politis gazetesi, “Komitenin Çözümü – Özersay Maraş İçin Eylemlerin ‘Seçimden’ Sonra Olacağını Söylüyor” başlıkları altında verdiği haberinde, kapalı bölge Maraş için KKTC’de yapılacak toplantıda siyasi ve hukuki kararlar üretileceği beklentisinin Güney Kıbrıs’ta endişelere yol açtığını yazdı.

Gazete haberinde, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın dün yaptığı açıklamada, yarınki toplantının önemine dikkat çekerek, Maraş’a ilişkin herhangi bir eylem kararının KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında açıklanacağını söylediğini aktardı.

Haberde, sözde “Maraş Belediyesi’nin” ise BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülke ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a dün bir mektup göndererek durumu protesto ettiği vurgulandı.

Söz konusu mektupta, BM’nin kapalı bölge Maraş konusundaki kararlarına saygı gösterilmesi talebinde bulunuldu.

Gazete, Kıbrıslı Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) davalarına bakmakla tanınan Rum avukat

Ahilleas Dimitriadis’in de dün konuya ilişkin bir açıklamada bulunduğunu ve Maraş kökenli Rumları, Maraş’ın Kıbrıs

Türk idaresi altında açılması durumunda haklarını aramaya hazır olmaları konusunda uyardığını yazdı.

Habere göre Dimitriadis, Maraş konusunda BM nezdinde yapılan girişimlerin yanı sıra burada mülk sahibi olan

Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurarak hukuki savunma kalkanı oluşturmaları gerektiğini de vurguladı.

TMK’ın “Kıbrıslı Türk kullanıcısı olmaması durumunda taşınmazın Kıbrıslı Rum mal sahibine iade edilebileceği” argümanı için en iyi örneğin Maraş olduğunu ifade eden Dimitriadis, Maraş’taki taşınmazların iş adamlarına, örneğin turizm amaçlı, verilemeyeceği iddiasına da bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Türkiye Özersay ve Tatar’ı Destekliyor – Maraş Kıbrıs Türk Liderinin Seçim Propagandasında”.

Haravgi: “Maraş İçin Yeni Oldu Bittiler Hazırlıyorlar – Özersay: Kararlar Seçimden Sonra Açıklanacak”.

Fileleftheros: “Hedefler Çok Yönlü”.