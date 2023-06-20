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Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması

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27 yıl sürecek doğalgaz anlaşmasına göre Katar, Çin’e yıllık 4 milyon ton doğalgaz tedarik edecek.
Katar ve Çin arasında 27 yıllık LNG anlaşması

Enerji tedariğini garantiye almak isteyen Çin, Katar ile on yıllarca sürecek yeni bir sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşması daha imzalamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre yıllık 4 milyon ton LNG satın alımını kapsayan anlaşma 27 yıllık olacak.

LNG tedariği 2026 yılında başlayacak, Çin, Katar’ın Doğu Kuzey Sahası’ndaki genişleme projesinde yer alan bir üretim sahasında yüzde 5 hisseye sahip olacak.

Katar’ın Avrupalı alıcılarla da ek anlaşmalar imzalayacağı belirtiliyor.

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