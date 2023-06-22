Kayıt ücreti yasa dışıdır

KTOEÖS okul idarelerine yaptığı çağrıda, öğrenci velilerinden kayıt ücreti alınmamasını istedi.

OKULLAR BİLDİĞİNİ OKUYOR

Okullarda yeni öğretim yılı için başlayan kayıt yenileme veya yeni öğrenci kayıtlarında velilerinden astronomik miktarlı “kayıt ücreti” isteme sıkıntısı yeniden gündeme geldi. Her yıl okulların tatile girmesinin ardından gündeme gelen “kayıt parası” uygulaması “yasa dışıdır, yasaktır” uyarılarına rağmen okul idareleri bildiğini okumaya devam ediyor. Okul aile birliğine katkı, kâğıt parası, temizlik malzemesi alımı gibi savunmalar üreten okul idareleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapması gereken katkıyı, öğrenci velilerinden toplamaya çalışıyor. Ancak, bu yıl özellikle yaşanan ekonomik kriz birçok velinin kayıt parasını ödeme gücünü aşarken, çaresiz veliler şikayetlerini kime yapacağını bilemiyor.

HER SINIFA 26 ÖĞRENCİ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) uygulamanın yasa dışı olduğuna yönelik uyarılarına bir yenisini ekledi. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, sendika olarak okul idarelerine yaptıkları çağrıyı kamuoyuyla paylaştı. Eylem gönderilen çağrıyı şöyle aktardı: “Değerli Müdür ve Müdür Muavinlerimiz: Kadro Tüzüğüne göre sınıf sayılarının 26 öğrenci üzerinde oluşturulmaması ve kayıtların buna göre yapılmamasını, ayrıca yasa dışı kayıt ücretinin alınmamasını önemle rica ederiz.”

“SORUNLAR GÖZ ARDI EDİLİYOR”

Selma Eylem açıklamasında ayrıca şu noktalarda işaret etti: “Kalabalık sınıflara çözüm üretmeyen, Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik oryantasyon düşünmeyen, depreme dayanıksız okullarla ilgili öngörüsü, çalışması ve planlaması olmayan, okullara bütçe ayırmayıp kaderine terk eden, öğretmen nakilleri sürecini sürekli sabote eden ve okulların eksik kadrolarla açılamayacak olmasını umursamayan ve bunun gibi eğitimin yığınla gerçek sorunlarını gözden çıkarıp kamuoyunu yanıltan, öğretmene saldıran UBP-DP-YDP hükümetine ve Eğitim Bakanına hatırlatırız: Eğitimde gerçek sorunlar ortada duruyor!”