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LAÜ’de “Gelişen Teknolojide Liderlik” konulu konferans düzenlendi

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LAÜ’de “Gelişen Teknolojide Liderlik” konulu konferans düzenlendi
LAÜ’de “Gelişen Teknolojide Liderlik” konulu konferans düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı İşletme Bölümü tarafından “Gelişen Teknolojide Liderlik” konulu konferans düzenlendi. Almanya-Berlin’de bir teknoloji firmasında çalışmakta olan Deniz Başoğlu konferansın konuğu olarak deneyimlerini LAÜ öğrencilerine aktardı.

Teknoloji Sektöründe ‘Liderlik’ alanında konuşma yapan Deniz Başoğlu konuşmasında, kendi iş tecrübeleri, sektör hakkında bilgi, pandemi öncesi ve sonrası değişen iş dinamiklerinden bahsetti.

Kuzey Kıbrıs’tan başlayan ve sırası ile Türkiye, Kanada, Hollanda ve son olarak Almanya’ya uzanan yolculuğu ve tecrübeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan ve iş gücü piyasasındaki rekabet, arz ve talebi anlatan Başoğlu, öğrencilere mezun olduktan sonra başlayan süreci aktarıp, kariyer basamaklarını tırmanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara da değindi.

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